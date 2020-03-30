MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYalak Ne Demek? Yalak Nedir? Yalak Tdk Kelime Anlamı
GeriGündem Yalak Ne Demek? Yalak Nedir? Yalak Tdk Kelime Anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Yalak Ne Demek? Yalak Nedir? Yalak Tdk Kelime Anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalak Ne Demek? Yalak Nedir? Yalak Tdk Kelime Anlamı
Abone Olgoogle-news

Pek çok farklı anlam taşıyan yalak kelimesi bu yüzden geniş bir yelpazede değerlendirilen sözcüklerden biridir. Bu kelimenin anlamını doğru şekilde öğrenebilir ve cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, yalak ne demek? Yalak nedir? Yalak TDK anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Yalak çok eski dönemlerden bu yana günümüzde hala Türkçede kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle farklı anlamları üzerinden oldukça fazla değerlendiriliyor. Önemli olan cümle içerisinde bilinen anlamı üzerinden kullanmaktır.

 Yalak Ne Demek?

 Yalan ilk kelime anlamı olarak hayvanların su içtiği ağaçtan oyma ya da taş çeşitleri olarak söylenebilir. Aynı zamanda ‘buz yalağı’ olarak da dile getirilmektedir. Genelde hayvanların su içmesi için hazırlanan yapılar için en çok değerlendirilen kelime olarak öne çıkıyor.

 Yalak Nedir?

 Yalak pek çok farklı anlama gelen bir kelimedir.

 - Hayvanların su içmesi için hazırlanmış taş ya da ağaçtan oyma kap,

 - Akan suyun çevreye sıçramasını ve akmasına önleyebilmek için musluk ya da çeşme altına hazırlanmış delikli taş,

 - Buz yalağı,

 - Boşboğaz veya söz taşıyan kimse,

 Bu anlamlar birbirinden farklı değer taşımaktadır ve yalak kelimesi cümle içerisinde uygun şekilde değerlendirilebilir.

 Yalak TDK Kelime Anlamı

 Türk Dil Kurumu'na göre yalak kelimesi hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılabilmektedir. Gerçek anlam olarak yalak; hayvanların su içtiği kap ya da çeşme altına hazırlanmış delikli taş olarak dile getirilebilir. Mecazi anlam açısından ise laf taşıyan kimse olarak da söylenebilir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle