Yalak Ne Demek? Yalak Nedir? Yalak Tdk Kelime Anlamı

Yalak çok eski dönemlerden bu yana günümüzde hala Türkçede kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle farklı anlamları üzerinden oldukça fazla değerlendiriliyor. Önemli olan cümle içerisinde bilinen anlamı üzerinden kullanmaktır.

Yalak Ne Demek?

Yalan ilk kelime anlamı olarak hayvanların su içtiği ağaçtan oyma ya da taş çeşitleri olarak söylenebilir. Aynı zamanda ‘buz yalağı’ olarak da dile getirilmektedir. Genelde hayvanların su içmesi için hazırlanan yapılar için en çok değerlendirilen kelime olarak öne çıkıyor.

Yalak Nedir?

Yalak pek çok farklı anlama gelen bir kelimedir.

- Hayvanların su içmesi için hazırlanmış taş ya da ağaçtan oyma kap,

- Akan suyun çevreye sıçramasını ve akmasına önleyebilmek için musluk ya da çeşme altına hazırlanmış delikli taş,

- Buz yalağı,

- Boşboğaz veya söz taşıyan kimse,

Bu anlamlar birbirinden farklı değer taşımaktadır ve yalak kelimesi cümle içerisinde uygun şekilde değerlendirilebilir.

Yalak TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre yalak kelimesi hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılabilmektedir. Gerçek anlam olarak yalak; hayvanların su içtiği kap ya da çeşme altına hazırlanmış delikli taş olarak dile getirilebilir. Mecazi anlam açısından ise laf taşıyan kimse olarak da söylenebilir.