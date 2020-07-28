Yakup isminin anlamı nedir? Yakup ne demek?

Yakup, maviliği de simgeler. Aynı zamanda Yakup, erkek kekliğe verilen isimdir. Arapça kökenli olan bu kelimenin bir diğer az bilinen anlamı ise takip eden, izleyen demektir.

Yakup İsminin Anlamı

Yakup ismi, eski Arapça kökenli bir isimdir. Yakup kelimesinin anlamı, takip eden, izleyen, mavi ve erkek keklik demektir. Erkek ismi olarak toplumumuzda sıkça konulan bu ismin Kuran’da da geçtiği için caiz olduğu biliniyor. Yakup kelimesi, güçlülüğü, karakteri ve dik duruşu simgeliyor. Aynı zamanda bir peygamberin adı olan Yakup ismi, günümüzde de sıkça tercih ediliyor. Bu isim, günümüzde popülerliğini hala sürdürse de eskiden daha çok kullanılan bir isimdir.

Yakup ismi, mavilik ve güç ile bağdaştırılır. Aynı zamanda Yakup ismi, erkek keklik demektir. Bu nedenle bu isme sahip olan kişilerin, güçlü ve hedefine odaklı kişiler olacağı düşünülür. İnsana verilen isim insanın karakterini, yaşantısını hatta kaderini etkiliyor. Bu nedenle kelimelerin anlamları büyük önem taşıyor.

Kökeni Arapça olan Yakup kelimesi, parlaklığı, gücü, kudreti ve paylaşımcılığı simgeler. İsminiz hayatınızın en önemli parçasıdır. Aynı zamanda peygamberlerimizden birinin ismi olan Yakup, hala tercih edilen ve popülerliğini koruyan bir isimdir.