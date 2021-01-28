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Gündem
Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:14 | Son Güncelleme:

Yakup Haşimi'nin mezarı taşındı... Arbede çıktı, çok sayıda gözaltı var!

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Yakup Haşimi'nin mezarı taşındı... Arbede çıktı, çok sayıda gözaltı var!
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 6 Kasım'da hayatını kaybeden cemaat lideri Yakup Haşimi'nin konut arazisine defnedilmişti. Şikayet üzerine olay adli makamlara taşındı, savcılık kararıyla cenazenin bulunduğu alandan mezarlığa defnedilmesine karar verildi. Akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelen polis ve cenaze hizmet ekipleri cemaat üyelerinin tepkisiyle karşılaştı. Çıkan arbede sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri mahalleye giden yolları keserek kimsenin geçmesine izin vermedi. Cenazenin defnedileceği mezarlıkta da polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, mezarlığa çıkan yollar kesilerek görevliler haricinde kimsenin geçişine izin verilmedi. Öte yandan, defin sırasında yanında bulunması için bazı cemaat üyeleri de mezarlığa götürüldü.

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  • Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı
  • Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı
  • Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı
  • Cemaat liderinin mezardan cenazesinin taşınmasında arbede yaşandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kartepe Acısu Mahallesinde Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren bir cemaatin lideri olan ve şeyh olarak tanıtılan Yakup Haşimi 6 Kasım günü hayatını kaybetti. Yakup Haşimi’nin cenazesi, türbe yapılacağı gerekçesiyle dergah adı verilen yapının karşısında bulunan konut alanına defnedildi. Şikayet üzerine olay adli makamlara taşındı. Savcılık tarafından cenazenin bulunduğu alandan çıkarılıp mezarlığa defnedilmesine karar verildi.

Yakup Haşiminin mezarı taşındı... Arbede çıktı, çok sayıda gözaltı var

CEMAAT ÜYELERİ CENAZENİN TAŞINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından polis ve cenaze hizmetleri ekipleri, akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelerek cenazeyi çıkarmak istedi. Mezarın açılıp, cenazenin taşınmasına tepki gösteren cemaat üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri mahalleye giren cadde ve sokaklarda yolu keserek görevliler dışında kimsenin geçişine izin vermedi.

Yakup Haşiminin mezarı taşındı... Arbede çıktı, çok sayıda gözaltı var

KENTE GİRİŞLERDE ÖNLEM ALINDI

Cenazenin çıkarılması için çalışmalar başlarken, çevre illerden cemaat üyelerinin Kartepe’ye gelme ihtimaline karşı kent girişinde güvenlik güçleri tarafından tedbir alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından Yakup Haşimi’nin mezarı açıldı. Cenaze defnedilmek üzere Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze aracına çok sayıda polis aracı eşlik ederken, defin sırasında yanında bulunması için bazı cemaat üyeleri de mezarlığa götürüldü.

Cenazenin defnedileceği mezarlıkta polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, mezarlığa çıkan yollar kesilerek görevliler haricinde kimsenin geçişine izin verilmedi. 

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