Yaktığı köpeği paylaşan Mehmet Can'a Twiter'da tepkiler büyüyor - Mehmet Can G. kimdir?

İzmir Menderes'te bir köpek yakılarak katledildi. Vahşi eylemi gerçekleştiren kişi olduğu iddia edilen Mehmet Can G. köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından 'yanınca böyle oluyormuş' diye paylaştı. Çaresiz hayvanın görüntüsünü paylaşan binlerce kullanıcı Mehmet Can G.'ye tepkilerini #MehmetCanTutuklansın etiketi paylaştı.

Kısa sürede Türkiye'nin gündemine giren olaya hayvanseverlerden tepki yağmaya devam ediyor. Görüntülerin paylaşıldığı hesap ise tepkilerin büyümesi ardından kapatıldı.