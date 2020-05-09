Yaktığı köpeği paylaşan Mehmet Can'a Twiter'da tepkiler büyüyor - Mehmet Can G. kimdir?
Yaktığı köpeği 'yanınca böyle oluyormuş' notuyla paylaşan Mehmet Can G.'ye sosyal medyadan tepki yağıyor. Hayvanlara eziyetin son bulmasını isteyen binlerce hayvansever ve sosyal medya kullanıcısı Mehmet Can Tutuklansın etiketiyle yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. Daha önce Ankara'da eşek yavrusunu kangal köpeklerine parçalatan kişi için benzer bir tepki gösterilmiş, 24 yaşındaki genç gözaltına alınmıştı.
İzmir Menderes'te bir köpek yakılarak katledildi. Vahşi eylemi gerçekleştiren kişi olduğu iddia edilen Mehmet Can G. köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından 'yanınca böyle oluyormuş' diye paylaştı. Çaresiz hayvanın görüntüsünü paylaşan binlerce kullanıcı Mehmet Can G.'ye tepkilerini #MehmetCanTutuklansın etiketi paylaştı.
Kısa sürede Türkiye'nin gündemine giren olaya hayvanseverlerden tepki yağmaya devam ediyor. Görüntülerin paylaşıldığı hesap ise tepkilerin büyümesi ardından kapatıldı.
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