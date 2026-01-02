Yakıtı biten otomobili iterken canından oldu

Haberin Devamı

Yolda kalan otomobili iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen gruba, arkadan gelen ATV çarptı. Otomobil ile ATV arasında sıkışan Harun Kaplan, 2 arkadaşı ile direksiyondaki kişi ve ATV sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ATV sürücüsünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.