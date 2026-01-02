×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yakıtı biten otomobili iterken canından oldu

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Trafik Kazası#Harun Kaplan#ATV Kazası
Yakıtı biten otomobili iterken canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 07:00

GAZİANTEP’te Harun Kaplan (24) ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin yakıtı önceki gece ilerlerken bitti.

Haberin Devamı

Yolda kalan otomobili iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen gruba, arkadan gelen ATV çarptı. Otomobil ile ATV arasında sıkışan Harun Kaplan, 2 arkadaşı ile direksiyondaki kişi ve ATV sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ATV sürücüsünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınSiyonist İsrail’in Türk korkusuSiyonist İsrail’in Türk korkusuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep Trafik Kazası#Harun Kaplan#ATV Kazası

BAKMADAN GEÇME!