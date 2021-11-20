Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Derbi öncesi akıl oyunları G.Saray 10unla yıkacak... F.Bahçe sır taktikle avlayacak...Derbi öncesi akıl oyunları! G.Saray 10'unla yıkacak... F.Bahçe 'sır' taktikle avlayacak...#Fenerbahçe
Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrıKripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?#Volfram Küpleri
Bakanlık harekete geçti Araç ithalatında önemli gelişmeBakanlık harekete geçti! Araç ithalatında önemli gelişme#Paralel Araç İthalatı
Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldüMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldü#Müslüme Yağal
Yol verme kavgasında ortalık karıştı Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savunduYol verme kavgasında ortalık karıştı! Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savundu#Kavga
Devlet başkanından bomba itiraf Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...Devlet başkanından bomba itiraf! Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...#Belarus
Akın akın geliyorlar Hafta sonu 12 bin kişi...Akın akın geliyorlar! Hafta sonu 12 bin kişi...#Edirne
Divanda gergin anlar Fikret Orman kürsüye çıktı ve...Divan'da gergin anlar! Fikret Orman kürsüye çıktı ve...#Beşiktaş
Bu nasıl soru Eşinizi öpebilir miyimBu nasıl soru! Eşinizi öpebilir miyim?#Altın Fiyatları
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’ #İntihar
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
Fikret Ali 2 yaşında Fikret Ali 2 yaşında!#Hazal Kaya
Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da oradaKötü şöhretli evi elden çıkardı: 'Taciz odası' da orada#Marilyn Manson
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
HABERLERGündem Haberleri

Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

#Adana#Yüreğir#Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

Adana'da, Adil (65) ve Elif Genç (60) çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Bacadan duman çıktığını gören yakınlarının ihbarıyla eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaşırken, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali değerlendiriliyor.

 

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3954 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adil ve Elif Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti.

Çiftin evinin bacasından duman çıktığını gören yakınları, polise ihbarda bulunup, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesiyle kapının kilidini kırıp, içeri girdi. Eve giren yakınları ve ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri, inceleme başlattı. Çiftin, evdeki soba nedeniyle karbonmonoksitten zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gözden Kaçmasın

Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğduMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yüreğir#Karbonmonoksit Zehirlenmesi

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar