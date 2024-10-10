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Yakınlarının ulaşamadığı avukat, ofisinde ölü bulundu

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#Avukat#Antalya#Adnan Peker
Yakınlarının ulaşamadığı avukat, ofisinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 09:32

Antalya'da avukat Adnan Peker'in (57) cansız bedeni, ofisinde bulundu. Ekiplerin incelemesinde avukatın ölümü normal olarak değerlendirildi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 1'inci katında bulunan dairede meydana geldi. Avukat Adnan Peker, 1 sene önce eşinden ayrıldıktan sonra ofis olarak kullandığı büroda kalmaya başladı.

Yakınlarının ulaşamadığı avukat, ofisinde ölü bulundu

Çeşitli hastalıkları da bulunan Peker'e uzun süre ulaşılamayınca, apartmanın yöneticisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, balkon kapısını açarak daireye ulaştı, sağlık ekibi ise Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, ölümü normal olarak değerlendirdi. Çalışmaların ardından Peker'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Yakınlarının ulaşamadığı avukat, ofisinde ölü bulundu

 

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#Avukat#Antalya#Adnan Peker

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