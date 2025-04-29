Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu adam arazide ölü bulundu

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Uludere ilçesi Hilal beldesi kırsalında hayvanlarını otlatmaya giden çoban Hacı Kara, evine dönmedi. Bir süre sonra hayvanların ağıla sahipsiz dönmesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalarda, Kara'nın arazide cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede Hacı Kara'nın vücudunda herhangi bir yara ve darp izinin bulunmadığı, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulduğu belirlendi. Hacı Kara'nın cenazesi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.