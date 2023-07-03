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Yakınlarını rehin alan zanlı polis tarafından etkisiz hale getirildi

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#Çorum#Rehine Operasyonu #Gözaltı
Yakınlarını rehin alan zanlı polis tarafından etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:43

Çorum'da yakınlarını rehin alan Ş.L., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Olay, Çorum il merkezi Adnan Özejder Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.L., yakınları Z.L. ve U.L.'yi bilinmeyen sebeple rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri rehin tutulan 2 kişiyi kurtarırken, Ş.L. olay yerinden kaçarak kendisini eve kilitledi.

Çilingir marifetiyle Ş.L.'nin evine giren polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili 1 adet ruhsatsız tüfek, 55 adet av fişeği, 2 adet bıçak, hassas terazi ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın 2 adet suç kaydından aranmasının olduğu tespit edildi.

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#Çorum#Rehine Operasyonu #Gözaltı

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