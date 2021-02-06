MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYakınları telaşlanıp harekete geçti! Acı gerçek ortaya çıktı
GeriGündem Yakınları telaşlanıp harekete geçti! Acı gerçek ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Yakınları telaşlanıp harekete geçti! Acı gerçek ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yakınları telaşlanıp harekete geçti! Acı gerçek ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Kırıkkale'de yakınlarının haber alamadığı İlyas Karafilik (63), evinde ölü bulundu.

Kent merkezi Gürler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanda yalnız yaşayan İlyas Karafilik’ten gün boyunca haber alamayan yakınları, telaşlanarak akşam saatlerinde Karafilik’in evine gitti. Kapıyı kırıp eve giren yakınları, yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Karafilik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu ve Karafilik’in komşularından bilgi aldı.

Cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılan Karafilik’in, ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle