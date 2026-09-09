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Yakınları haber alamadı, acı gerçek evine girilince ortaya çıktı

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#Kayseri#Deniz Karacabey#Melikgazi
Yakınları haber alamadı, acı gerçek evine girilince ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 16:33

Kayseri’de yakınlarının uzun süredir haber alamadığı Deniz Karacabey, Melikgazi’deki evinde ölü bulundu. Yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karacabey’in cenazesi, ekipler tarafından evden çıkarıldı.

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Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Gülyeli Sokak'taki apartmanda yaşayan Deniz Karacabey'den uzun süredir haber almayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yakınları haber alamadı, acı gerçek evine girilince ortaya çıktı

Binanın 4’üncü katında oturan Karacabey’in dairesinin kapısını, itfaiyeciler açtı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Karacabey’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları haber alamadı, acı gerçek evine girilince ortaya çıktı

Yaklaşık 6 gün önce öldüğü değerlendirilen Karacabey’in kötü koku yayılan cansız bedeni ise itfaiye ve polis tarafından merdivenlerden indirilip cenaze aracına konuldu.

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Yakınları haber alamadı, acı gerçek evine girilince ortaya çıktı

Karacabey, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na gönderildi.

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#Kayseri#Deniz Karacabey#Melikgazi

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