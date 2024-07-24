Yakınına laf atan kişiye kurşun yağdırdı

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Agit Y. isimli kişi, bir süre önce bilinmeyen nedenle bir kadına laf attı. Durumu öğrenen kadının yakını ve beraberindeki iki kişi, Ağıt Y.'nin çalıştığı fırına taksiyle gelerek kurşun yağdırdı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Agit Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Agit Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis, saldırganların kimliğini tespit etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.Ş.G.'nin kaldığı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında, M.Ş.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli M.Ş.G., ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan Agit Y.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenilirken polis ekipleri ise, olay sırasında saldırganın yanında bulunan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Aynı sokakta esnaflık yapan İsmet Tuncel, “İçeride oturuyorduk bir anda sesler duyduk dışarıya çıktık. Fırından dediler ki arkadaşımız Agit vuruldu. Aracı biz görmedik, mermiyi de görmedik. Dışarıya çıktık polisler ne olduğunu çözemedik.ö dedi.