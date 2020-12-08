Yakın temaslılarda karantina 10 güne indi

Bakanlığın açıklamasında, “Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina süresince semptom gelişmeyenlerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler” denildi.

ECZACILAR TEMASLI SAYILMAYACAK

İlaç hizmetinin kesintiye uğramaması için, her gün onlarca COVID-19 hastasına hizmet veren eczacılar da artık temaslı sayılmayacak. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kararı olumlu karşıladıklarını belirterek, “Eczacının temaslı sayılması, eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu. Bu karar sevindirici” dedi.