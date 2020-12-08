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Meltem ÖZGENÇ/ ANKARA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yakın temaslılarda karantina 10 güne indi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Yakın temaslılarda karantina 10 güne indi
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Sağlık Bakanlığı yakın temaslıların 14 gün olan karantina süresinin 10 güne indiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina süresince semptom gelişmeyenlerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler” denildi.

ECZACILAR TEMASLI SAYILMAYACAK

İlaç hizmetinin kesintiye uğramaması için, her gün onlarca COVID-19 hastasına hizmet veren eczacılar da artık temaslı sayılmayacak. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kararı olumlu karşıladıklarını belirterek, “Eczacının temaslı sayılması, eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu. Bu karar sevindirici” dedi. 

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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