Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz Milgem’de

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Gökdeniz sistemi, MİLGEM-5 gemisine entegre edildi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gökdeniz sisteminin, ASELSAN’ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini kaydetti. Görgün, “Gökdeniz sistemi, yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış; muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur” dedi.

‘ANTİ GEMİ FÜZELERİNİ İMHA EDEBİLİYOR’

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte diğer dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistem ile etkin şekilde karşılanabildiğine dikkat çeken Görgün, şu bilgileri verdi: “Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği 35 Milimetre Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte yüksek etkili menzile sahip olan sistem, parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor.” Gökdeniz, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor.