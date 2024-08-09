Bangladeş’i kaostan çıkarma görevi Yunus'ta... Yakın arkadaşı anlattı

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Nobel ödüllü Prof. Dr. Muhammed Yunus, yolu sık sık Türkiye’den geçen bir isim. Türkiye’de ilk, 22 yıl önce hayata geçirilen fikir babalığını yaptığı “Mikro Kredi” uygulamasıyla tanınan Yunus, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun da üyeleri arasında yer aldı. Kasım ayı başında da İstanbul’da Emine Erdoğan’ın başkanlığında kurulun yüz yüze toplantısında yer aldı. Bangladeş’te kurulan geçici hükümetin başına geçirilen Yunus’u, 22 yıllık yakın arkadaşı, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül, Hürriyet’e anlattı.

Kuyumcu babasının teşvikiyle eğitim olanağı kazanan Yunus’un ilham kaynağı ise kapılarını çalan her fakire yardım eden annesi Sufia Khatun idi. Yunus, kendisine dünyada büyük tanınırlık ve Nobel ödülü getiren “Mirko Kredi” projesini ülkesinde sokakta gördüğü bambu sandalye yapıp satan kadına kredi vererek başlattı.

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KADINLARA YENİ HAYAT

Bağışlarla başlayıp sonra kırsal anlamındaki Grameen Bank’ın kuruluşuyla büyüyüp ilerleyen proje sonunda Nobel Barış Ödülü’ne uzandı. Bugün, 1084 şubesi, 12 bin 500 personeli olan Grameen Bankası’nın 37 bin köyde 2.1 milyon üyesi bulunuyor. Üyelerin yüzde 94’ü kadın. Bu proje yöntemleri, Türkiye, ABD, Kanada, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında yer aldığı 58 ülkede uygulanıyor. Türkiye projeyle Aziz Akgül’ün AK Parti’nin ilk dönem iktidarında Diyarbakır milletvekili olmasıyla tanıştı. İlk olarak Diyarbakır’da uygulamaya geçirildi.

ERDOĞAN’DAN MEKTUP

Akgül, uygulamanın yaygınlaştırılması sürecini şöyle anlattı:

“Tayyip Bey’e gittim, dedim ki, ‘Muhammed Yunus’a bir mektup yazın, ben de ziyaretine gideyim’. Tayyip Bey mektubu yazdı, ben de 6 Şubat 2003’te Bangladeş’e giderek kendisiyle tanıştım. Bir ülkenin liderinden mektup alınca çok sevindi, onurlandı. Sonra Türkiye’ye davet ettik, 11-12 Haziran 2003’te İstanbul’da uluslararası bir konferans düzenledik. Sonrasında da uygulama yaygınlaştı. Şu anda, İsrafı Önleme Vakfımızın bünyesinde 68 ilde 98 şubemizle uygulamayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 1 milyar 800 milyon lira kredi dağıttık. Elimizdeki bütün para ise bağışlardan oluşan 116 milyon liraydı. Ama gelen para yine kredi olarak verildiği için böyle küçük bir miktarla bu kadar büyük kredi imkânı oluştu. Hatta ilk kredi çekimizi Tayyip Bey vermişti.Sadece benim davetimle üç kez geldi, her gelişinde de Tayyip Bey ile de bir araya gelip görüştü.”

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EMİNE ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

-CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, tebrik mesajı yayınlayarak özetle “Saygıdeğer Prof. Muhammad Yunus’a Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diliyorum. Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı önemli katkılar için teşekkür ediyor, ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum” dedi.