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Yakılarak öldürülen Çilem'in yakınlarıyla avukatlarına saldırdılar, 8 yıl sonra ceza aldılar

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#ANTALYA#Kadın Cinayeti#Çilem Hülya Berkil
Yakılarak öldürülen Çilemin yakınlarıyla avukatlarına saldırdılar, 8 yıl sonra ceza aldılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 15:35

Antalya'da, 2013 yılında sevgilisi Çilem Hülya Berkil'i (30) benzin döküp yakarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdurrahman Gazi Göçer'in (43), karar duruşması sonrası genç kadının yakınlarına ve avukatlarına saldıran 5 yakını, 8 yıl sonra 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından ceza aldı. O dönem saldırıya uğrayan avukat Zeliha Şengöz, "Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

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Ankara'dan Antalya'ya, 2013 yılında birlikte tatile geldiği sevgilisi Çilem Hülya Berkil'i başından aşağı benzin döküp yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdurrahman Gazi Göçer, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 2014 yılında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma çıkışında sanığın yakınları, Çilem Hülya Berkil'in yakınlarıyla Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlara saldırdı.

KARAR ÇIKTI

Olayla ilgili 8 yıl önce, Abdurrahman Gazi Göçer'in yakınları Nihal Ö., Hasret Y., Yahya Y., Yeliz G. ve Selahattin G. hakkında, avukatlar Gülseda Öz ve Zeliha Şengöz ile Çilem Hülya Berkil'in annesi Serpil Demirbaş ve kardeşi Hüseyin Ozan Uğur Berkil'e saldırdıkları suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması, Antalya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklardan Nihal Ö.’ye avukat Gülseda Öz'e yönelik 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis, Hüseyin Ozan Uğur Berkil ve Serpil Demirbaş'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan ise 2 kez 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Hasret Y., Yahya Y. ve Yeliz G.’ye avukat Zeliha Şengöz'e yönelik 'kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis, Hüseyin Ozan Uğur Berkil ve Serpil Demirbaş'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan ise 2 kez 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi. Ceza, sanıkların duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirildi.

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Sanıklardan Selahattin G.'ye ise avukat Zeliha Şengöz'e yönelik 'kasten yaralama' suçundan 12 ay hapis, Hüseyin Ozan Uğur Berkil ve Serpil Demirbaş'a yönelik ise 'kasten yaralama' suçundan 2 kez 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Nihal Ö., Hasret Y., Yahya Y., Yeliz G. ve Selahattin G. 'tehdit ve hakaret' suçlarından ise beraat etti.

6 YIL SORUŞTURMA, 2 YIL DAVA SÜRECİ

Duruşma sonrası açıklama yapan, saldırıya uğrayan avukat Zeliha Şengöz, buruk sevinç yaşadığını anlatarak, "En azından net bir karar sonucuyla burada olduğumuz için mutluyuz. 2013 yılında katledilmiş Hülya Çilem Berkil'in dosyasında gönüllü olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğimiz için, sanık yakınları tarafından avukatlar olarak saldırıya uğramıştık. 6 yıl soruşturma aşaması süren ve zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız bir dosya olmasına rağmen, bugün ikinci yılın sonunda bir karara ulaştık. Bütün sanıklar ceza aldı. Geç gelen adalet, adalet değildir. Kendimizi güvensiz hissettiğimiz anlar oluyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek zor. Devletin bu yüzden bizleri daha çok koruması ve bu konuda yüreklendirmesi gerekirken, bu davanın 8 yıl sürmesi bizi üzmüştür. Ancak mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu şekilde mücadele etmeye, kız kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Verilen savcılık mütalaası içimize birazcık su serpmiştir. Bu bakış açısı bundan 8 yıl önce olsaydı daha hızlı etkin bir adalet sistemi gerçekleşmiş olacaktı. Bugünkü verilen karardan kısmen memnunuz. Sanıklar, 'hakaret' ve 'tehdit' yönüyle ceza almadı ama 'saldırma' yönünden ceza aldı. Konuyla ilgili gerekli hukuki yolları da denemeye devam edeceğiz" dedi.

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#ANTALYA#Kadın Cinayeti#Çilem Hülya Berkil

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