Yakayı böyle ele verdiler... Midelerinden 1 kiloyu aşkın uyuşturucu çıktı

#Bitlis'te Narkotik Operasyonu#Yabancı Uyruklu Şahıslar#Metamfetamin Ele Geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 21:01

Bitlis’te düzenlenen narkotik operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli, midelerinde taşıdıkları 136 uyuşturucu kapsülleriyle yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların yapılan tıbbi müdahalesinde, yuttukları 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

 

