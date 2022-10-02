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Yakalayıp dövdüler, zincirle direğe bağladılar, yanına bu notu bıraktılar

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#Bursa#Osmangazi#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 10:10

Bursa'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahallali tarafından dövülüp aydınlatma direğine zincirle bağlanan Rıza P. (25), devriyedeki polisler tarafından fark edildi. Direkte 'Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı not da bulunurken, Rıza P.'nin bağlandığı zincirler itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Yaralı Rıza P. tedaviye alınırken, polis olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evlerden hırsızlık yapan Rıza P., sokak ortasında mahalleden 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumrukla darbedildi. Rıza P., 2’nci Cami Sokak’ta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağlandı.

Yakalayıp dövdüler, zincirle direğe bağladılar, yanına bu notu bıraktılar

Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine 6 kişi olay yerinden kaçtı. Rıza P.'nin durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P.'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

Yakalayıp dövdüler, zincirle direğe bağladılar, yanına bu notu bıraktılar

DİREKTE 6 NOT

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Rıza P.’yi darbeden grubun aydınlatma direğine 'Ben hırsızım' ve 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı 6 not bıraktığı görüldü.

Yakalayıp dövdüler, zincirle direğe bağladılar, yanına bu notu bıraktılar

Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için Küplüpınar'a geldiğini belirten Rıza P. “Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok” dedi.

Yakalayıp dövdüler, zincirle direğe bağladılar, yanına bu notu bıraktılar
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Rıza P. tedaviye alındı. Rıza P.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bursa#Osmangazi#Hırsızlık

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