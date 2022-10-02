Yakalayıp dövdüler, zincirle direğe bağladılar, yanına bu notu bıraktılar

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Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evlerden hırsızlık yapan Rıza P., sokak ortasında mahalleden 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumrukla darbedildi. Rıza P., 2’nci Cami Sokak’ta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağlandı.

Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine 6 kişi olay yerinden kaçtı. Rıza P.'nin durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P.'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

DİREKTE 6 NOT

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Rıza P.’yi darbeden grubun aydınlatma direğine 'Ben hırsızım' ve 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı 6 not bıraktığı görüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için Küplüpınar'a geldiğini belirten Rıza P. “Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok” dedi.