'Yakalayabiliyorsanız yakalayın' dediler! 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar

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Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesi Gülyurdu mahallesinde geçtiğimiz Aralık ayında 7 farklı hırsızlık olayı meydana gelmesinin ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT, SİBER ve Kriminal unsurlarından oluşan özel ekip kurularak olayların oluş şekilleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ve araç kiralama şirketlerine ait kiralanan araç bilgileri çıkarılarak ayrıntılı şekilde çalışmalara başlatıldı.

320 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yapılan çalışma sonrasında hırsızlık olaylarının oluş şekilleri bakımından Yomra ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan hırsızlık olayları ile benzerlik taşıdığı tespit edildi. Olay yeri parmak izleri alınırken, bölge ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri tek tek izlendi. 320 saatlik görüntü ayrıntılı olarak incelenirken, hurdacılar ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerleri de takibe alındı. Yapılan takip ve incelemeler sonucu hırsızlık yapılan bölgeye aynı aracın giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Araç içindekilerin T.H. (42), ve M.H (35) olduğu tespit belirlenirken, şahısların kullanmış oldukları aracın olay tarihlerinden sonraki günlerde ikinci el eşya alım satım yerleri ve hurdacıların bulunduğu bölgede oldukları da kayıtlara geçti.

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20 DAKİKA SONRA SAKLANDIKLARI YERDE YAKALANDILAR

Tüm tespitler yapıldıktan sonra harekete geçen jandarma ekipleri şüphelilerin bulunduğu adreslere gitti. Adreslerinde olmamaları üzerine telefonla şahısları arayan jandarma ekiplerine hırsızlar “Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın’ diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri söz konusu şahısların yerlerini cep telefonu sinyallerinden belirleyerek “Yakalayabiliyorsanız yakalayın” sözlerinden 20 dakika sonra saklandıkları yerden kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların çaldıkları eşyalar gizledikleri yer tespit edilerek el konulurken, çalınan malzemeler arasında televizyondan kömür sobasına, çim biçme ve teleferik motorundan güvenlik kamerasına kadar çok sayıda çalıntı malzeme olması dikkat çekti.