Yakalanmamak iÃ§in tuvalete saklandÄ±lar

GÃ¶ksun Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, BÃ¼yÃ¼kkÄ±zÄ±lcÄ±k Mahallesi'nde koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken kÄ±raathanenin aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirledi. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olduÄŸu saatlerde ekipler kÄ±raathaneye baskÄ±n yaptÄ±. Jandarma, baskÄ±nda tuvaletten sesler geldiÄŸini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, iÃ§eride 5 kiÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu duruma ÅŸaÅŸÄ±ran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten Ã§Ä±ktÄ±" dedi.

Ekipler, kÄ±raathanede bulunan 14 kiÅŸinin her birine sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralÄ±na uymamaktan 6 bin 938â€™er lira olmak Ã¼zere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezasÄ± yazdÄ±. KÄ±raathanenin iÅŸletmecisi hakkÄ±nda da adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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