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Gündem
Ömer KOÇ/GÖKSUN (KahramanmaraÅŸ) (DHA)
Haber GiriÅŸ: 23.01.2021 - 16:54 | Son GÃ¼ncelleme:

Yakalanmamak için tuvalete saklandÄ±lar!

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Yakalanmamak için tuvalete saklandÄ±lar!
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KahramanmaraÅŸ'Ä±n GÃ¶ksun ilÃ§esinde jandarmanÄ±n baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±raathanede 5 kiÅŸi, yakalanmamak iÃ§in aynÄ± tuvalete saklandÄ±. Tuvaletten 5 kiÅŸinin Ã§Ä±kmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±ran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten Ã§Ä±ktÄ±" dedi.

GÃ¶ksun Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, BÃ¼yÃ¼kkÄ±zÄ±lcÄ±k Mahallesi'nde koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken kÄ±raathanenin aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirledi. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olduÄŸu saatlerde ekipler kÄ±raathaneye baskÄ±n yaptÄ±. Jandarma, baskÄ±nda tuvaletten sesler geldiÄŸini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, iÃ§eride 5 kiÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu duruma ÅŸaÅŸÄ±ran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten Ã§Ä±ktÄ±" dedi.

Ekipler, kÄ±raathanede bulunan 14 kiÅŸinin her birine sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralÄ±na uymamaktan 6 bin 938â€™er lira olmak Ã¼zere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezasÄ± yazdÄ±. KÄ±raathanenin iÅŸletmecisi hakkÄ±nda da adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Yakalanmamak iÃ§in tuvalete saklandÄ±lar

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