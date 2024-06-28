Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı: Anne-oğula ters kelepçe

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1 Mart’ta İstanbul’da, ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un 14 Haziran’da Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı. Boston Polis Departmanı tarafından Hürriyet’e gönderilen görüntülerde 14 Haziran sabahı 09:41 sularında polisin olay yerinde hem Tok’u hem de Cihantimur’u kelepçelediği görülüyor. Koyu lacivert renkte kapüşonlu sweat-shirt, gri eşofman altı ve spor ayakkabı giyen Cihantimur, iki yetkili tarafından polis aracına doğru götürülüyor.

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NASILSIN KARDEŞ?

Polis arabasının kapısını açan memur, “Nasılsın kardeş” diyerek Cihantimur’u karşılıyor. Bu sırada Cihantimur, çatallaşan bir sesle endişeli bir şekilde, üstünü arayan polis memuruna “Direkt mahkemeye mi gidiyoruz? Direkt mahkeme diyorlar. Gerçekten mi?” diye soruyor. Soruyu cevapsız bırakan memur daha sonrasında Cihantimur’dan bacaklarını açmasını isteyerek iki eliyle göğüsten ayak bileklerine kadar silah ve yasaklı madde araması yapıyor. Üst aramasını bitirdikten sonra Cihantimur’a polis arabasının arka koltuğunu göstererek oturmasını istiyor. Cihantimur’u arabaya koyduktan sonra kapıyı kapatan ve olay yerindeki diğer kolluk kuvvetleriyle konuşan polis, “Karakola gitmiyor muyuz? Federal mahkemeye mi gidiyoruz? Aa, tamam” diyor.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, Boston’da 14 Haziran’da yakayı ele vermişti.

CAMI AÇIN LÜTFEN

Kolluk kuvvetleri, “Umarım erkenden öğle yemeği yeriz belki oralarda” diye aralarında şakalaşıyor. Bir süre sonra Cihantimur’u kontrol etmeye giden polis memuru, Cihantimur’a “Camı indireyim mi biraz?” diye soruyor. Cihantimur da “Evet, lütfen” diyor.

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Yunus PAKSOY/BOSTON

İNGİLİZ OKULU ÖNÜNDE

Cihantimur’a neden beklediklerini açıklayan polis, başka bir ekip arabasını beklediklerini, daha sonra yola çıkacaklarını belirtiyor. Birkaç dakika sonra başka bir ekiple konuşan polis memuru, “Bir kadın bir de reşit olmayan erkek. İkisini ayrı istiyorlar. Geliyor musunuz? 416 Pond Caddesi. Okulun hemen oradayız” diyor. Tok ve Cihantimur, Boston Uluslararası İngiliz Okulu’nun önünde tutuklanmıştı.

SAÇINI SARIYA BOYAMIŞ

Cihantimur’un görüntülerin bir bölümünde aynı yerde kelepçeli halde tutulan annesi Tok’a “Sende kelepçe var mı? Tamam, tamam. Gördüm, tamam. Sende kelepçe var mı diye sordum” dediği duyuluyor. Yeniden Cihantimur’un bulunduğu araca giderek açık camdan konuşan polis memuru, “Kaç yaşındasın sen arkadaşım” diye soruyor; Cihantimur da “17 yaşındayım” diye cevap veriyor. 12 dakikalık polis kamerası görüntüsünün sonlarına doğru siyah uzun bir elbise ve spor ayakkabılar giyen ve saçları sarıya boyanmış olan Eylem Tok’un bir polis tarafından elleri kelepçeli şekilde yürütüldüğü görülüyor. Beklenen ekip aracı geldikten sonra polis memurları birbirlerine “Görüşürüz” diyor ve görüntü bitiyor.

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EYLEM TOK’UN DURUŞMASI ERTELENDİ

-Anne Tok’un dün Boston’da yeniden hâkim karşısına geçmesi bekleniyordu ancak duruşmanın 1 Temmuz’da, TSİ 21:00’e ertelendiği duyuruldu. Hürriyet, ertelemenin sebebini hâkimin ofisine sordu ancak bir yanıt verilmedi. Hem Tok hem de Cihantimur, avukatlarının tahliye taleplerine rağmen tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Böyle kaçmışlardı

ABD DIŞİŞLERİ: İADE EDİN

- Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da adım geldi. Bakanlıktan, Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, “Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak” Eylem Tok’un iadesinin uygun olduğu belirtildi. Mektupta, “Türkiye’nin iadesini talep ettiği Eylem Tok’a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın” ifadesi yer aldı.(AA)