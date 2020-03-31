MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYakalanınca ortalığı birbirine kattı! 'Vallahi Corona değilim' diye yalvardı
GeriGündem Yakalanınca ortalığı birbirine kattı! 'Vallahi Corona değilim' diye yalvardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Yakalanınca ortalığı birbirine kattı! 'Vallahi Corona değilim' diye yalvardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yakalanınca ortalığı birbirine kattı! 'Vallahi Corona değilim' diye yalvardı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Beyoğlu'nda turistlerin pasaportlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan İran uyruklu kişi, polis merkezine götürüleceği sırada öksürmeye başladı. Özel giyimli sağlıkçılar tarafından yapılan kontrolde ateşi düşük çıkan şüpheli, hastaneye gitmemek için bu kez de "Vallahi Corona değilim" diyerek yalvardı.

7
  • Ateşi çıkmayan İranlı hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
  • Ateşi çıkmayan İranlı hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
  • Ateşi çıkmayan İranlı hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
  • Ateşi çıkmayan İranlı hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı.

Şüpheli polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın Corona Virüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

Corona Virüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü. Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi.

Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez 'Vallahi Corona değilim' diyerek yalvardı. Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle