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Yakalanınca markete kilitlenen hırsızlar camları kırıp terör estirdi

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#İstanbul#Market#Hırsız
Yakalanınca markete kilitlenen hırsızlar camları kırıp terör estirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 09:09

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık yaparken yakalanan ve çalışanlar tarafından markete kilitlenen 3 şüpheli yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştı. Markette yaşananları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.

Yakalanınca markete kilitlenen hırsızlar camları kırıp terör estirdi

MÜŞTERİLERE RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor.

Yakalanınca markete kilitlenen hırsızlar camları kırıp terör estirdi

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Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görülüyor. Şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Yakalanınca markete kilitlenen hırsızlar camları kırıp terör estirdi

ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR

Aynı caddede bulunan fırının çalışanı,"İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar" dedi. 

Yakalanınca markete kilitlenen hırsızlar camları kırıp terör estirdi

Yakalanınca markete kilitlenen hırsızlar camları kırıp terör estirdi

 

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#İstanbul#Market#Hırsız

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