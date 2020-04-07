Yakalandılar! Kahvehanede kumar oynayanlara baskın

İçişleri Bakanlığı Corona Virüsü tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Fatih Karagümrük Mahallesi Muhtar Yektan Sokaktaki bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu ve kumar oynatıldığını belirleyen emniyet ekipleri harekete geçti.

Kahvehaneye cumartesi günü saat 18.30 sıralarında baskın düzenleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin kumar oynadığını ve masanın üzerinde 400 lira para bulunduğu belirledi.

Kahvehane sahibi Cafer K. , hakkında "kumar oynamaya yer ve imkân sağlamak" suçundan işlem yapılırken, kahvehanedeki 5 kişiye ise biner lira para cezası kesildi. Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.