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Yakalandığı bekçilere biber gazı sıkarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

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#Edirne#Bekçi#Polis
Yakalandığı bekçilere biber gazı sıkarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 12:29

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde çok sayıda suçtan aranırken yakalanınca bekçilere biber gazı sıkarak kaçmak isteyen C.K (17) tutuklandı.

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Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere Caddesi’nde ‘motosiklet hırsızlığı’, ‘evden hırsızlık’ ve ‘açıktan hırsızlık’ suçlarından aranan C.K., devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçmak istedi. Bekçiler, C.K.’yi takip edip yakaladı. C.K. bu sırada bekçilere biber gazı sıkarak kaçmak istedi. Ancak bekçilerin müdahalesiyle C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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#Edirne#Bekçi#Polis

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