Yakalandı; evli kadınla ilişki yaşadığı için vurduğunu öne sürdü

Olay, 12 Nisan günü merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Hamit G. ile Davut Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Davut Ç., yanındaki tabancayla Hamit G.’ye ateş etti. Hamit G. yere yığılırken, Davut Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hamit G., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘KENDİSİNİ UYARMAMA RAĞMEN DEVAM ETTİ’

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Davut Ç.’yi aynı mahallede, olaydan kısa süre sonra yakaladı. Emniyete götürülen Davut Ç.’nin, ifadesinde, evli olan Hamit G.’nin yine mahallede evli bir kadınla ilişki yaşadığını, bu nedenle kendisini uyardığını, dinlemeyince de vurduğunu öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Hamit G.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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