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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı

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Yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı

Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan Emrah Batur (30), adresine baskın düzenleyen polislere ateş açtı. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda Emrah Batur teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi, Elmasuyu Caddesi'nde meydana geldi. Polis, 'Kasten adam yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan Emrah Batur'un adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Batur, polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri de teslim olması için uyarı ateşi açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, Emrah Batur bir süre sonra tabancayla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Batur, sorgulanması için emniyete götürüldü.

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