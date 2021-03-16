Yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı

Olay, öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi, Elmasuyu Caddesi'nde meydana geldi. Polis, 'Kasten adam yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan Emrah Batur'un adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Batur, polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri de teslim olması için uyarı ateşi açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, Emrah Batur bir süre sonra tabancayla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Batur, sorgulanması için emniyete götürüldü.

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