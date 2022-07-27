Görüntüler Beyoğlu'ndan... Ev sahibi yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ile Kameraman Sercan Sever'in özel haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız, girdiği evin sahibinin gazabına uğradı. Ev sahibi hırsızı ensesinden yakaladı, ardından kaçmaya çalıştığı camdan sarkıttı.

Ne aşağı attı, ne de ensesini bıraktı. Hırsız kaçmak için yalvardı, ev sahibinden kurtulamayınca ortaya işte bu görüntü çıktı...

Yasin Ekin, koltukta uyurken, mutfaktan gelen tıkırtı sesiyle uyandı. Şüphelenip koridora doğru ilerlediğinde ise karşısında eşi değil eli bıçaklı hırsızla karşılaştı.



GÖRENİ ŞAŞKINA ÇEVİREN BU ANLAR BEYOĞLU'NDAN



O anları anlatan CNN TÜRK'e anlatan Yasin Ekin, "Tam şu kapının önünde elinde bıçakla bekliyordu. Onu öyle görünce panik olup üstüne koştum. Arbede yaşandı, kaçmaya çalıştı, pencereye kadar itiş kakış kaçtı. Camdan aşağı atlamaya çalıştı tam o sırada ensesinden tuttum. Yani bıraksan bırakamıyorsun atsan atamıyorsun aşağı yani." dedi.

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Hırsız bu kez sağlam kayaya çarpmıştı, Yasin Ekin ensesinden tuttuğu hırsızı 15 dakika boyunca bırakmadı. "Hırsız abi ne olur bırak gideyim" dese de çabaları sonuçsuz kaldı. Hırsız 15 dakika boyunca bu camda asılı kaldı ortaya ise işte o ilginç görüntüler çıktı.

Yasin Ekin'in komşusu, "Şu demirleri tırmanarak üst dairenin camına girdi. Daire sahibi yakalamış bunu asılı kaldı öyle polis gelene kadar. " dedi.

"POLİS GELENE KADAR ÖYLE BEKLEDİK"

Yasin Ekin, "'Abi ne olur bırak gideyim' dedi. Ben de bırakmadım. Kendisi hapisten yeni çıkmış. Öyle kaldık polis gelene kadar öyle bekledik." dedi. Polis ekipleri gelince, ev sahibi hırsızı polislere teslim etti.

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