Yaka kamerası dönemi

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EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı başta asayiş ve trafik olmak üzere sahada görev yapacak güvenlik güçleri yaka kamerası kullanmaya başladı. ASELSAN tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında belirliyor. Şu ana kadar 8 bin 704’ü asayiş, 12 bin 900’ü trafik olmak üzere 21 bin 604 polis, 15 bin 362 asayiş, 5 bin 638’i trafik olmak üzere 21 bin jandarma yaka kamerası kullanmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar ise 111 bin 604 polis ve jandarma yaka kamerası kullanmaya başlayacak. Böylece vatandaşla yüz yüze iletişimde olan bütün birimlerde yaka kamerası kullanılacak.

DELİL KABUL EDİLECEK

Güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü olan yaka kamerasıyla, sahadaki her süreç anbean kayıt altına alınıyor. Çekilen görüntü canlı olarak sahada görevli güvenlik güçlerinin kullandığı cihaza gidiyor. Böylece anlık taramayla suçlu veya hakkında arama olan kişi tespit ediliyor. Ayrıca suça karışmış araç plakaları da anlık olarak iletilerek işlem yapılması sağlanıyor. Görevli güvenlik personeli ile vatandaş arasında geçen konuşmalar da kaydediliyor. Böylece orada yaşanabilecek olası olumsuz bir durumda bütünüyle kayıt altına alınmış olunuyor. Olası bir olumsuz durumda yaka kamerası görüntüleri delil sayılacak; güvenlik görevlisinin mi, vatandaşın mı haklı olduğu bu görüntülerle belirlenecek.

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YÜZ TANIMA GELİYOR

Gece görüşü olan yaka kameraları, görüntünün yanı sıra ses ve konuşmaları da kaydedebiliyor. Görüntüyü anlık canlı olarak merkeze ileten yaka kamerası, görüntüyü hafızasına kaydetme özelliğine de sahip. Anlık taramayla hakkında arama olan suçlu kişiyi veya suça karışmış araç plakaları sahada görevli güvenlik güçlerinin kullandığı cihaza bildiriliyor. Güvenlik güçlerinin konum bilgisini de anlık olarak merkeze ileten yaka kameraları, sahadaki görevlinin anlık görüntüsünü de merkeze ileterek gerekli iletişimi sağlıyor. İleriki süreçte ise yaka kameralarıyla anlık yüz tanıma ve plaka tespiti yapılabilecek. Gece-gündüz kayıt alabilen yaka kamerası, olumsuz hava koşullarında dahi çalışıyor.