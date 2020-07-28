Yahya isminin anlamı nedir? Yahya ne demek?

Kökeni İbranice olan Yahya ismi Türkçede çok fazla kullanılmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde değerlendirirken, son dönemlerde internet üzerinden artık ülke genelinde ilgi görüyor. Özellikle manevi açıdan anlamı ve tarihi ile Türkçede yerleşik olarak kullanılan ve sevilen isimlerden biridir.

Yahya İsminin Anlamı

Yahya isminin anlamı, ‘Allah lütufkardır,’ şeklinde ifade edilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de 5 ayrı yerde geçmektedir. Pek çok insan bu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini internet üzerinden araştırıyor. Bu konuda Zekeriya (a.s.)’nın oğlu olan peygamberdir.

İsim anlamında olduğu gibi aynı şekilde sözcük anlamı üzerinden de Yahya ismi, ‘Allah lütufkardır ya da tanrı lütufkardır,’ şeklinde karşılık buluyor. Bu şekilde anlamı üzerinden ele alabilir ve çocuğunuz için ona çok özel ve güzel bir isim verebilirsiniz. Farklı isimlerle ayrıca bir araya getirebilir ya da tek başına bu anlamda ismi minik yavrunuza da verebilirsiniz.

Erkek çocukları için kullanılan ve İbraniceden gelen bu ad, son zamanlarda yeniden çok sevilen ve oldukça popüler hale gelen isimlerden biridir. Aynı zamanda Türkçede oldukça köklü ve yerleşik olan isimler arasında yer alır.