Yahya Çavuş’un belgeseli çekiliyor

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil yapıyor. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu’yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırıyor.

‘BİZİM İÇİN BİR GURUR’

Belgeselin yapımcısı Nihal Ağırbaş, Yahya Çavuş’u belgesel ile anlatmalarının kendileri için gurur verici olduğunu ifade ederek, “Çanakkale Zaferi’nin simgeleri vardır. Seyit Onbaşı gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ cümlesi gibi, Yahya Çavuş da bu simgelerden bir tanesidir. Şimdi Ezineli Yahya Çavuş belgeseliyle tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin adına da saygı belgeseli yapmak için yola çıktık” diye konuştu.

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