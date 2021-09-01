Yahya Çavuş’un belgeseli çekiliyor
Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı, Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu’na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada, Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey’in ağır yaralanması sonucu en kıdemli erbaş olarak komutayı eline alan Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durdurdu, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek, çıkarmanın başarısız olmasını sağladı. Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için doğup büyüdüğü Ezine ilçesindeki köyünde belgesel çekimlerine başlandı.
Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil yapıyor. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu’yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırıyor.
‘BİZİM İÇİN BİR GURUR’
Belgeselin yapımcısı Nihal Ağırbaş, Yahya Çavuş’u belgesel ile anlatmalarının kendileri için gurur verici olduğunu ifade ederek, “Çanakkale Zaferi’nin simgeleri vardır. Seyit Onbaşı gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ cümlesi gibi, Yahya Çavuş da bu simgelerden bir tanesidir. Şimdi Ezineli Yahya Çavuş belgeseliyle tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin adına da saygı belgeseli yapmak için yola çıktık” diye konuştu.