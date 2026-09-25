×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: Gözaltı sayısı 33'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Yahşihan Belediyesi#Yolsuzluk Operasyonu#Rüşvet
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: Gözaltı sayısı 33e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 10:34

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltındaki 33 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

OPERASYON

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, dün eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Haberin Devamı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilirken, 3'ü ise adreslerinde bulunamamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yahşihan Belediyesi#Yolsuzluk Operasyonu#Rüşvet

BAKMADAN GEÇME!