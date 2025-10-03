×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni karar: 6 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Kırıkkale#Yaşihan Belediyesi#Mal Varlığına El Koyma
Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmada yeni karar: 6 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 13:51

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ahmet Sungur'un da aralarında olduğu 6 şüphelinin mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

Haberin Devamı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, belediye çalışanları Yekta Niyazi Y. ve M.S. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakılırken, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Haberin Devamı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından soruşturma kapsamında Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve Yekta Niyazi Y.'nin mal varlıklarında el konulmasına karar verildi. Söz konusu karar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale#Yaşihan Belediyesi#Mal Varlığına El Koyma

BAKMADAN GEÇME!