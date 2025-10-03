Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni karar: 6 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

Haberin Devamı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, belediye çalışanları Yekta Niyazi Y. ve M.S. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakılırken, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından soruşturma kapsamında Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve Yekta Niyazi Y.'nin mal varlıklarında el konulmasına karar verildi. Söz konusu karar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.