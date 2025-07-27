Yağmur’un ölümünde işkence şüphesi... Ressam sevgiliye yakalama kararı

Haberin Devamı

İŞTE Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan 2024’te, ABD’de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yağmur Taktaş’ın cenazesi, ABD’de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan’da havayoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığı ile daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den (39) şikâyetçi oldu.

Taktaş Ailesi, Yağmur’un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darp edildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cesedinin çıkarılıp, Türkiye’de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi ile Yağmur Taktaş’ın cesedi, 5 Mayıs 2024’te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu saptanan cesetten alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haberin Devamı

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan, ailenin başvurusu sonrası New York’taki Columbia Üniversitesi’nde hazırlanan otopsi raporunda; Taktaş’ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi. Otopsi videosunda da darbeye bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi raporunun da beklendiği kaydedildi.

Savcılığa ulaşan otopsi raporunda; Yağmur Taktaş’ın darp edildiği ve işkence gördüğü kanaatinin pekiştiğini belirten ailenin avukatı Fethi Öksüz, “Otopsi videosunu izlediğimizde Yağmur’un başının üstünde kesi, boyun ve bacaklarında morluklar ile sigara söndürüldüğüne dair emareler görüldüğü kanaate ulaşmıştır. Bu da bizim iddialarımızı desteklemekte hatta ötesine de geçtiğini göstermektedir. Raporda, vücudunda birden farklı çeşit uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, bundan dolayı zehirlendiği yansımakta. Yağmur’un bu süreçte işkence gördüğü ve aç bırakılmasının akabinde uyuşturucu madde verilmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği açıkça ortaya konmuş oldu” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘ABD’DE YASAL İŞLEM YAPILMADI’

A.C.F. hakkında şu ana kadar ABD’de yasal bir işlem yapılmadığını kaydeden avukat Fethi Öksüz, “Şahıs, Türkiye’ye giriş yapması halinde yakalanıp, ilgili adli makamlara teslim edilecektir. Biz, ABD’li makamlardan şahsın iadesini ya da ifadesinin alınarak yargılamanın devam etmesi için sürecin takipçisi olacağız. İade kararında ısrarcıyız. Bununla alakalı geçtiğimiz dönemde emsal bir karar çıktı. Yağmur’un vefatının ailede uyandırdığı derin acılar sebebiyle, şahsın yargılanmasının Türkiye’de gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.