Yağmur’un davası sil baştan görülecek

Egemen Vardar (25) ile kız arkadaşı Yağmur Önüt (20) Haliç Üniversitesi öğrencisiydi. Egemen 19 Nisan 2016 günü Yağmur’u da yanına alarak Küçükçekmece’deki evlerine gitti. Babasına ait av tüfeğini kız arkadaşına gösterirken tüfek ateş aldı. Yağmur hayatını kaybetti.



İSTEMEDEN VURDUM



“Yağmur benim lise aşkımdı. İçinde mermi olduğunu bilmiyordum. Şaka yapacaktım, yanlışlıkla tetiği düşürdüm” diye ifade veren Egemen Vardar tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıl hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Bilirkişi, Yağmur’a isabet eden saçmaların dağılmadığını, bitişik atışla hedef alarak ateş edildiğini tespit etti. Dava bu rapor üzerine ağır ceza mahkemesine gönderildi. Bakırköy 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda Egemen Vardar’a bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve cezaevinden tahliye etti.





YARGITAY CEZAYI AZ BULDU



Yağmur’un ailesi önce Bölge Adliye Mahkemesi’ne, ardından da Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, tüfeği tam karşısında bulunan Yağmur Önüt’e doğrultan Egemen Vardar’ın tüfeğin ateş alabileceğini öngörmesine rağmen bunun gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediğini, bu nedenle olası kast suçundan 25 yıla kadar hapisle yargılanması gerektiğini belirtti. Mahkeme Yargıtay’ın kararına uyarak davayı sil baştan görme kararı aldı.



GEÇ GELEN ADALET OLMAZ



Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren Yargıtay’ın kararını Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Yargıtay haklılığımızı gördü ama bunca yıl sonra mı çıkar bu karar. Geç gelen adalet adalet mi? 5 yıl sonra aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne çocuğumun yasını tutabiliyorum ne mezarına gidip yüzüne bakabiliyorum. Bir annenin ölen çocuğunun karşısında boynunu bükük olması ne acı bir şey. Yargıtay kararından sonra sanığın tutuklanmasını talep ettik ama mahkeme tutuklamadı. Bu bizi çok üzdü.”

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