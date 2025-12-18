Yağmur’un çığlığı

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Yağmur Serin E. (21), şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.’den (21) ayrıldı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur Serin E., 13 Aralık’ta çocuğunu boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için Çağlayan’daki evine götürdü. Çocuk eve girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur Serin E.’nin arkasından giden Bilal E., konuşmak istediğini söyledi. Genç kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi. Bilal E. ardından kadını otomobilin arkasına sıkıştırarak vurmaya başladı. Tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., küfürler savurdu.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE SİLAH ÇEKTİ

Genç kadının ağlayarak çığlıklar attığı olay sırasında çevredekilerin müdahale etmek istemesi üzerine Bilal E., tabancasını onlara doğrulttu. Çevredekiler korkuyla uzaklaşırken, tekrar kadının başına silahı dayayan Bilal E., ardından da çevredekileri tehdit etti. Daha sonra koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının “Polis çağırın” diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Yağmur Serin E. emniyete giderek Bilal E.’den şikâyetçi oldu. Bilal E., yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E., mahkemede ‘kasten yaralama’, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklandı.

‘BÖYLE BİRİYLE YUVA KURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM’

Yağmur Serin E. yaşadıklarını şöyle anlattı: “2024 Ocak ayında tanıştık. Tecavüz oldu; uyuşturucu kullandığı için. Sonra ben hamile kaldığımı öğrendim. Şikâyet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddet başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben çocuğum için sustum. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Yine yapmaya devam ediyordu. Boşanma davamı açtım. Uzaklaştırma kararımı aldırdım. Babamın evine gelip kapıları yumruklamalar, camları kırmalar, sonra tehditler, mesajlar, resimler bana, silah resimleri gönderiyordu. Sonra ben kızımı aldım birkaç gün önce. Tekrar ertesi gün ablasıyla görüştüm. Getirmemi söyledi. Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kafama silah dayadı. ‘Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim’ diyerek tehdit etmeye başladı. Benim durumuma kimse düşmesin. Kimse yaşamasın istiyorum böyle bir hayatı. Hak edenin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Böyle bir insanla ben de yuva kurduğum için çok pişmanım.”