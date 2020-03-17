Yağmurla birlikte semenderler gün yüzüne çıktı

İlçede bir çok kez görüntülenen ve nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma listesinde bulunan "Benekli Anadolu Semenderler" yine görüntülendi. Genelde yağmurlu havalarda ortaya çıkan, nemli ortamı seven semenderler ilçede yağışlı havanın ardından, hastane caddesinde görüldü. 2 semenderi gören bir vatandaş, cep telefonuyla onları kaydetti.

İlçede zaman zaman görülen ve yöre sakinleri tarafından “Yağmur Böceği” ismi de verilen benekli semenderler, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis’te de geçtiğimiz yıllarda görüntülenmişti.

2 adet benekli semenderle karşılaştığını belirten Mehmet Süzgün, “Ben ilçe hastanesine doğru yürürken cadde ortasında iki adet benekli semender gördüm. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Cep telefonumu çıkartarak onları kısada olsa görüntülemeye çalıştım. Görüntüledikten sonra yoldan geçen araçlar ezmesin diye yol kenarına bıraktım. Neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu medya yoluyla öğrenmiştim” dedi.