Yağmur’a son veda

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü’nün oğlu Murat Bayırköylü, geçen cuma günü, son kez konuşmak için buluştuğu eczacılık öğrencisi Yağmur Sönmez’i (21) Ataköy’deki bir alışveriş merkezinin otoparkında pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Daha sonra da çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etmişti.

Yağmur için dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde cenaze töreni vardı. Öğle namazının ardından Yağmur’un cenaze namazı kılındı. Ailesi tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Yağmur, gözyaşları arasında Zeytinburnu Kozluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'SEVGİLİSİ DEĞİLDİ'

Yağmur’u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınlarından bir kişi, “O adam sevgilisi değildi. Herkes sevgilisi yazmış ama asla sevgilisi değildi. Biz çok iyi biliyoruz, onu sürekli rahatsız eden, onunla sevgili olmaya çalışan biriydi. Konuyu örtbas etmeye çalıştılar ama yapamayacaklar. Güçlerini kullanıp olayı kapatmaya çalıştılar ama yapamayacaklar” dedi.

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Yağmur’un başka bir yakını ise çok acılı olduklarını belirterek, “Kaybımız için çok üzgünüm. Hâlâ bunların yaşanıyor olması, 21 yaşındaki genç bir kızın hayatının elinden alınması, bu tip insanların rahatlıkla gezip otoparka tüfekle giriyor olmasının düşünülmesi gerekiyor. Kadınların yaşaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'ÇOK ACI ÇEKİYORUZ'

Yağmur’un üniversiteden hocası Deniz Kılıç ise, “Biz onların üzerine titriyoruz, bu çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Kızlarımız elimizden böyle kayıp gidiyor, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu durumu nasıl izah edeceğiz. Yağmur çok iyi biriydi, inci gibi bir kızdı. Hepimiz çok üzgünüz. Çok acı çekiyoruz” diye konuştu.