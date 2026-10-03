Yağmura rağmen ziyaretçi akını

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Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre iller ve Türkiye’nin farklı kentlerinden binlerce kişi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki festivalin 3’üncü gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Hafif yağmura rağmen festival alanını gezenler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle çocuklar ve gençler, hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi.

GÜNDÜZ TEKNOFEST AKŞAM SIRA GECESİ

Türkiye’nin farklı illerinden gelenler, gün boyunca festival alanında teknoloji ve inovasyonun heyecanına ortak olurken akşam kentin tarihi, gastronomisi ve müzik kültürünü keşfediyor. Festival alanında insansız hava araçlarından yapay zekâya, elektrikli araçlardan uzay teknolojilerine kadar birçok alandaki çalışmayı inceleyen ziyaretçiler, günün ardından Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel rotalarını keşfe çıkıyor. Sıra gecesine katılan TEKNOFEST ziyaretçileri, yöresel müzikler eşliğinde kentin geleneksel eğlence kültürünü deneyimliyor.

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'HABERİMİZ OLSUN'LA SAHADAN TAKİP

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) koordinasyonunda yürütülen ‘Haberimiz Olsun’ projesi kapsamında Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Şanlıurfa’yı sahadan takip ediyor. Öğrenciler, festival alanında röportajlar gerçekleştirip görüntüler çekerek etkinlikteki gelişmeleri haberleştiriyor. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Öğretmeni Faruk Savaş, projenin yaklaşık bir yıldır uygulandığını belirterek, “Haberimiz Olsun projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından vizyon olarak ortaya konulan ve yaklaşık bir yıldır uygulanan bir proje. Bu projeyle tamamen öğrenciler tarafından, diğer öğrencilerin ve toplumun doğru bilgi sahibi olması amacıyla bir haber bülteni hazırlanıyor. Öğrenciler önce haberi araştırıyor, doğruluğunu teyit ediyor” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti. Gençlerle sohbet ederek, projeleri ile ilgili bilgi alan Kacır, "Tarihin başlangıç noktasında, bereketli hilalin kalbindeyiz. TEKNOFEST Güneydoğu daha önceki 14 TEKNOFEST’imizin üzerinde bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa'da olmaktan ülkemizin dört bir yanından 7’den 70’e gelerek, milletimizin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. TEKNOFEST, Türkiye’nin geleceğine hazırlıkların yapıldığı, geleceğe imza atacak projelerin hayata geçtiği bir platform. Gençlerimiz hayallerini projelere, projelerini teknoloji girişimlerine taşıyorlar. Onlarla iftihar ediyoruz" dedi.

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