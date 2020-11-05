Yağmura hasret kaldık

Yağışlar ülke genelinde normalin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Ekim yağışları, Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi. Yağışlardaki azalma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normale göre yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi.