Yağmura hasret kaldık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması 51 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl ekim yağışları 27.4 milimetre kaydedilirken, bu yıl ekimde yüzde 21 azalarak 21.7 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ekim yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 58 azaldı.
Yağışlar ülke genelinde normalin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Ekim yağışları, Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi. Yağışlardaki azalma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normale göre yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi.
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