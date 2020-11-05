MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYağmura hasret kaldık
GeriGündem Yağmura hasret kaldık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yağmura hasret kaldık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yağmura hasret kaldık
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması 51 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl ekim yağışları 27.4 milimetre kaydedilirken, bu yıl ekimde yüzde 21 azalarak 21.7 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ekim yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 58 azaldı.

Yağışlar ülke genelinde normalin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Ekim yağışları, Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi. Yağışlardaki azalma Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normale göre yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle