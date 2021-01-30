Yağmura aldırmadılar! Turistler Ortaköy'e akın etti

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Kentin en uğrak noktalarından olan Ortaköy, yağmura aldırış etmeyen turistleri ağırladı. Gruplar halinde gezilerini sürdüren turistler, köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

POLİSLER DENETİM YAPTI

Hafta sonu boyunca, yalnızca kısıtlamadan muaf olan turistlere açık olan Ortaköy'de, polisler denetim yaparak yalnızca turist girişine izin veriyor.

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün 11 derece ve gece saatlerine kadar aralıklı şekilde yağmur ve sağanak yağışlı olacak.