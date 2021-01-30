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Gündem
İbrahim Maşe /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Yağmura aldırmadılar! Turistler Ortaköy'e akın etti

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Yağmura aldırmadılar! Turistler Ortaköy'e akın etti
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Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen yine İstanbul turuna devam etti.

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  • Yağmura aldırmadılar Turistler Ortaköye akın etti
  • Yağmura aldırmadılar Turistler Ortaköye akın etti
  • Yağmura aldırmadılar Turistler Ortaköye akın etti
  • Yağmura aldırmadılar Turistler Ortaköye akın etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentin en uğrak noktalarından olan Ortaköy, yağmura aldırış etmeyen turistleri ağırladı. Gruplar halinde gezilerini sürdüren turistler, köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

POLİSLER DENETİM YAPTI

Hafta sonu boyunca, yalnızca kısıtlamadan muaf olan turistlere açık olan Ortaköy'de, polisler denetim yaparak yalnızca turist girişine izin veriyor.

Yağmura aldırmadılar Turistler Ortaköye akın etti

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün 11 derece ve gece saatlerine kadar aralıklı şekilde yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

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