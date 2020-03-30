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DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

Yağmur yağdı, İzmit Körfez'i bu hale geldi!

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Yağmur yağdı, İzmit Körfez'i bu hale geldi!
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İzmit Körfezi’ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi’nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti.

İzmit’te dünkü yoğun yağmurün ardından derelerden İzmit Körfezi’ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi’nin rengi değişti.

İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
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Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu.

Yağmur yağdı, İzmit Körfezi bu hale geldi

İzmit Körfezi’nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.

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