MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYağmur Van'da evleri su altında bıraktı
GeriGündem Yağmur Van'da evleri su altında bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Yağmur Van'da evleri su altında bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yağmur Van'da evleri su altında bıraktı
Abone Olgoogle-news

Van’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, bazı mahallelerde evleri su altında bıraktı.

Dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, Van’ın bazı mahallelerinde maddi zarara yol açtı. Cadde ve sokakların adeta gölete dönüştüğü Eminpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken; Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve VASKİ ekipleri mahallede çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle