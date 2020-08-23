Yağmur Van'da evleri su altında bıraktı

Dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, Van’ın bazı mahallelerinde maddi zarara yol açtı. Cadde ve sokakların adeta gölete dönüştüğü Eminpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken; Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve VASKİ ekipleri mahallede çalışma başlattı.