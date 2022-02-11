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Yağmur toprağa verildi sürücü ve iki polis serbest

#Yağmur Alparslan#D-100#Polis
Yağmur toprağa verildi sürücü ve iki polis serbest

Bakırköy’de, dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü Serhat Kaya’nın ardından polislerin ateş etmesi sonucu yolcu koltuğunda oturan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan vurularak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 2 polis serbest bırakıldı, sürücü Kaya’ya yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.

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BAKIRKÖY-Yenibosna D-100 Karayolu üzerinde önceki gün saat 15.10’da, polislerin uygulama noktasında yaptığı kontrollerde “Dur” ihtarına uymayan Serhat Kaya (22), otomobiliyle kaçtı. Kaya, tüm uyarılara rağmen makas atarak uzaklaşmaya devam etti. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kaya elindeki silahı gösterince polisler uyarmak ve aracı durdurmak için ateş açtı. Araçlara çarparak duran otomobilden inen Kaya kaçmaya başladı. Şüpheli bir süre sonra yakalanırken, polisler araçtaki incelemede ön koltuktaki Yağmur Alparslan’ı yaralı buldu.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kovalamaca sırasında silahla vurulduğu anlaşılan Alparslan hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ve 2 polis gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iki polis memurunu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Serhat Kaya’ya da yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi verildi. Kiralık olduğu öğrenilen araçta uyuşturucu madde ile dolu tabanca şarjörü bulundu. Serhat Kaya’nın çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu belirtildi.

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Cenazede konuşan Yağmur’un annesi Nurten Alparslan “Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. İdamını istiyorum. Onun yaşı kocaman. Benim kızım daha ufak. Ne hakkı var, benim kızımı arabayla gezdiriyor. Ondan da şikayetçiyim” ifadesini kullandı.

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#Yağmur Alparslan#D-100#Polis

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