MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYağmur suyu menfezindeki 7 yavru köpek kurtarıldı
GeriGündem Yağmur suyu menfezindeki 7 yavru köpek kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Yağmur suyu menfezindeki 7 yavru köpek kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yağmur suyu menfezindeki 7 yavru köpek kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

OSMANİYE'de, yağmur suyu menfezi içerisinde mahsur kalan 7 yavru köpek, belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılarak, koruma altına alındı.

Fakıuşağı Mahallesi TOKİ Caddesi üzerindeki bir menfez içerisinde 7 yavru köpeğin bulunduğu ve yağış nedeniyle kanal içerisinde su akıntısının çok olduğu yönünde bilgi alan Osmaniye Belediyesi ile Doğa Koruma ve illi Parklar Şubesi görevlileri, anneleri olmayan menfezdeki 7 yavru köpeği bulundukları yerden alarak, dışarı çıkardı. Kurtarılan köpekler, veteriner kontrolünün ardından Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle