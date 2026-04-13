Yağmur sonucu ahır çöktü, 40 koyun öldü

Kentte, gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası Mağaracık köyünde Hanifi Arslan'a ait ahır çöktü. Ahırdaki koyunlardan 40'ı ölürken, bazı hayvanlar da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

"SES DUYDUK, ÇIKTIĞIMIZDA AHIR ÇÖKMÜŞTÜ"

Hanifi Arslan, ahırın yağışlardan dolayı toprak kayması sonucu bir bölümünün yıkıldığını ifade ederek, ''Olay gece saatlerinde oldu. Ahırda 138 hayvanım vardı. Gece ses duyduk ve dışarı çıktığımızda ahırın duvarının çöktüğünü gördük. Daha sonra jandarmaya bilgi verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden mümkünse zararımın karşılanmasını istiyorum" diye konuştu.