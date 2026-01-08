×
Yağmur sonrası tüyler ürperten olay… Çöken yoldan insan kafatası ve kemikleri çıktı

Yağmur sonrası tüyler ürperten olay… Çöken yoldan insan kafatası ve kemikleri çıktı
Ocak 08, 2026 20:25

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Yağmur sonrası tüyler ürperten olay… Çöken yoldan insan kafatası ve kemikleri çıktı

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yağmur sonrası tüyler ürperten olay… Çöken yoldan insan kafatası ve kemikleri çıktı

 

