Yağmur Sarnıç kimdir nereli kaç yaşında?

Yağmur Sarnıç, son günlerde gündemde yer alan isim olmaya devam ediyor. Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık’ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Evlendikten sonra “Aşık” soyadını alan Yağmur Sarnıç’ın mesleği ise iç mimarlıktır. 2012 yılında Fransa’da Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, veterinerle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, magazin sayfalarına konu olmuştu.

2018 yılında boşanma kararı alan Emre-Yağmur Aşık çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddiaları ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu. Yağmur Aşık, boşanma kararı ardından “Sarnıç” soyadını kullanmaya başladı. İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık’ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden oldu. Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı.

Emre Aşık ile boşanan Yağmur Sarnıç 3 çocuk annesidir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara