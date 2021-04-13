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Yağmur Koçak kimdir nereli kaç yaşında?
Yağmur Koçak, Mustafa Üstündağ ile gündeme gelmesinin ardından magazin dünyasının araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Muro karakteri ile ününü kazanan Mustafa Üstündağ ile ilişki yaşadığı öne sürülen Yağmur Koçak, bir dönem Kısmetse Olur isimli programda da yer almıştı. Peki, Yağmur Koçak kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Yağmur Koçak, 19 Eylül 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Motosiklet eğitmenliği yapan Yağmur Koçak, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan; sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı Kısmetse Olur yarışmasının gelin adaylarından birisi olmuştur. Yağmur Koçak'ın 16 yaşında kızı vardır.
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