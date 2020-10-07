Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit-Yenice karayolunda yağmur giderine düşen koyun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Hacıarslanlar Köyü yakınları Kumluca mevkiinde Edremit-Yenice karayolunun 8. kilometresinde yol kenarında yağmur suyu giderine bir koyun düştü. Çoban koyunu çıkartmak için çok çaba sarf etti. Yaklaşık 4 metrelik gidere düşen koyun bölgeye çağırılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.
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